Athen (dpa) - Für Athen tickt die Uhr: Die drohende Pleite ist nur wenige Wochen entfernt. Die EU verlangt einen nationalen Konsens über den nötigen harten Sparkurs. Doch der ist nicht in Sicht, die Opposition verweigert sich - und viele Griechen wollen streiken. Am Rande des Brüsseler EU-Gipfels wollen die EU-Partner Griechenlands die Opposition in Athen zu einem Kurswechsel bewegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy werden zu dem Treffen erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.