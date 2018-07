New York (dpa/pe) - Country-Star Glen Campbell (75) leidet an Alzheimer. Das gab der mehrfache Grammy-Gewinner («Rhinestone Cowboy») gemeinsam mit seiner Frau Kim gegenüber dem US-Magazin «People» bekannt. Trotz der Diagnose wolle er im Herbst noch ein letztes Mal auf Tour gehen und sich mit mehreren Live-Auftritten von seinen Fans verabschieden, hieß es.

«Glen ist immer noch ein wundervoller Gitarrenspieler und Sänger. Aber wenn er einen Text vermasseln sollte oder auf der Bühne ein bisschen verwirrt wirkt, dann wollen wir nicht, dass die Leute denken: Was ist denn mit dem los? Ist er betrunken?», erklärte seine Frau Kim. «Ich liebe es immer noch sehr, Musik zu machen. Und ich liebe es, für meine Fans aufzutreten. Ich möchte mich bei ihnen bedanken, dass sie mit mir durch dick und dünn gegangen sind», sagte der Sänger. Campbell hatte seine größten Hit 1975 mit «Rhinestone Cowboy». Für seine Version von «Gentle on My Mind» bekam er einen Grammy. Als Studio-Musiker arbeitete er unter anderem mit Elvis, Frank Sinatra und den Beach Boys zusammen.

Bericht in «People»