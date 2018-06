FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist zum Wochenausklang nach einer Berg- und Talfahrt letztlich unter die Marke von 1,42 US-Dollar gesunken. Am späten Freitagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,4180 Dollar und damit fast einen Cent weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag noch auf 1,4220 (Donnerstag: 1,4212) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7032 (0,7036) Euro.

Im Vormittagshandel war der Euro zunächst von robusten Konjunkturdaten aus Deutschland gestützt woirden. Nach einer überraschenden Stimmungsaufhellung in der deutschen Wirtschaft hatte der Euro deutlich zugelegt und war kurzzeitig über die Marke von 1,43 Dollar gestiegen. Das Ifo-Geschäftsklima - wichtigstes Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft - war im Juni erstmals seit Februar wieder gestiegen, was an den Märkten für Zuversicht sorgte. Die Kursgewinne hielten aber nicht lange vor.

Nur wenig später machten an den Märkten Meldungen die Runde, wonach die Zustimmung des Parlaments zu einem neuen griechischen Sparpaket in der kommenden Woche wanke. Von dem Sparpaket hängen zusätzliche Finanzhilfen für Athen und damit das Schicksal Griechenlands ab. "Angesichts der hohen Verunsicherung ist der Handel zurzeit sehr nervös", kommentierte Devisenexperte Eugen Keller vom Bankhaus Metzler. Für zusätzlichen Druck auf den Euro sorgte, dass an der italienischen Börse die Aktien zweier großer Banken zeitweise vom Handel ausgesetzt wurden. "Zudem sind die Risikoaufschläge für italienische und spanische Staatsanleihen zuletzt wieder spürbar gestiegen, was die Verunsicherung zusätzlich schürt."

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88855 (0,88960) Britische Pfund <GBPVS.FX1>, 114,06 (114,58) Japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,1902 (1,1963) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.514,75 (1.523,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 33.990,00 (33.700,00) Euro.