Newark (dpa) - Dirk Nowitzki muss auf einen weiteren Landsmann in der NBA warten. Beim Draft zeigte keiner der 30 Clubs Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Benzing, der als einziger Deutscher an der großen Talentshow der besten Basketball-Liga der Welt teilgenommen hatte.

Auch Deutschlands Center-Hoffnung Tibor Pleiß, seit dem vergangenen Jahr für drei Spielzeiten im Besitz der Oklahoma City Thunder, wird in der kommenden Saison nicht in die nordamerikanische Profiliga wechseln. Der 21-Jährige geht stattdessen ein weiteres Jahr für den deutschen Meister Brose Baskets Bamberg auf Korbjagd.

«Ich denke, das ist für meine Entwicklung genau der richtige Schritt, denn ich weiß, dass hier für mich optimale Rahmenbedingungen herrschen und ich Spielzeit bekomme», sagte Pleiß, 2010 von den New Jersey Nets an Nummer 31 gedraftet und dann an Oklahoma weitergereicht. Benzing wird nun ebenfalls weiter in Europa an seiner Karriere feilen.

«Robin ist natürlich schon ein bisschen enttäuscht», sagte dessen Berater Jan Rohdewald. «Es war eigentlich alles soweit eingetütet, dass er Mitte der zweiten Runde gedraftet wird. Doch dann hat der entsprechende Club sein Zugriffsrecht wenige Minuten vorher weiterverkauft, womit der Deal geplatzt war», erklärte Rohdewald. Um welchen Verein es sich handelte, wollte der Ex-Profi nicht sagen. Benzing, dessen Vertrag in Ulm ausgelaufen ist, liegen nun Angebote aus Spanien und der Bundesliga vor.

Nowitzki, neben dem nur noch der 2008 eingebürgerte Chris Kaman (Los Angeles Clippers) die deutschen Farben in der NBA vertritt, erhält beim Unternehmen Titelverteidigung stattdessen Unterstützung aus Spanien. In einem Drei-Team-Deal mit den Denver Nuggets und den Portland Trail Blazers gaben die Dallas Mavericks ihre beiden gedrafteten Akteure Jordan Hamilton und Targuy Ngombo gleich wieder ab und bekamen dafür den 26 Jahre alten Spanier Rudy Fernandez aus Portland.

«Wir sind in einem Championship-Modus, in dem wir weitere Titel holen wollen. Fernandez kann uns im Gegensatz zu einem jungen Spieler sofort weiterhelfen», begründete Dallas' General Manager Donnie Nelson die Vorgehensweise des Meisters, der sich zudem noch die Rechte am Finnen Petteri Koponen sicherte.

Fernandez, mit Spanien 2006 Welt- und 2009 Europameister, zeigte sich begeistert. «Ich bin so glücklich, zum besten Team der NBA zu gehen!!! Dallas!!!», twitterte der Guard, der bislang 218 NBA-Spiele für Portland bestritt.