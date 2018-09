Queretaro (dpa) - Minimalziel erreicht, Favoritenrolle gewonnen: Mit begeisterndem Fußball sind die deutschen U 17-Junioren bei der Weltmeisterschaft in Mexiko frühzeitig ins Achtelfinale eingezogen und zu einem der Titelfavoriten aufgestiegen.

«Heute haben wir einen weiteren Schritt nach vorn machen können. Meine Mannschaft hat mich beeindruckt in der Art und Weise, wie sie gegen den Afrikameister gespielt hat», sagte Trainer Steffen Freund nach dem 3:0-Erfolg gegen Burkina Faso. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel ist der DFB-Elf Platz eins in Gruppe E kaum noch zu nehmen.

Wie beim 6:1-Auftaktsieg gegen Ecuador gefiel die deutsche Mannschaft wieder mit sehenswertem Offensivspiel. «Wir konnten spielerisch überzeugen, haben viele gute Torchancen herausgespielt und dem Gegner keine Chance gelassen», befand Trainer Freund nach dem souveränen Erfolg durch die Treffer von Koray Günter (4.), Levent Aycicek (26./Foulelfmeter) und Mitchell Weiser (64.). «Wir hätten das ein oder andere Tor mehr schießen können», meinte Rani Khedira, der jüngere Bruder des bei Real Madrid spielenden Sami Khedira.

Im abschließenden Gruppenspiel gegen Panama kann die DFB-Elf den Gruppensieg perfekt machen und trifft dann in der Runde der letzten 16 auf den Zweiten der Gruppe D: Tschechien, Neuseeland, Usbekistan oder die USA. Zudem könnte man dann weiterhin in Queretaro spielen, wo das Team große Unterstützung vom Publikum erhält. «Wir wurden hier vom ersten Tag mit Begeisterung empfangen. Das Interesse an der Mannschaft ist sehr groß», sagte Freund.