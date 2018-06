Rio de Janeiro (dpa) - Bei einer Schießerei zwischen Spezialeinheiten der Polizei und Drogenbanden sind in einer Armensiedlung (Favela) von Rio de Janeiro mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei war nach eigenen Angaben auf Grund einer anonymen Anzeige in die Favela Engenho da Rainha im Norden Rios ausgerückt. Mit der Ankunft begann der Schusswechsel, der sich nach Berichten lokaler Medien mehrere Stunden hinzog.

Bei den Opfern soll es sich um Drogenhändler handeln, die aus einer am Sonntag von der Polizei besetzten Armensiedlungen geflüchtet waren. Bei dem Einsatz, der von Mittwochabend bis Donnerstag dauerte, wurden Gewehre, Pistolen und Granaten beschlagnahmt. Die Polizei-Strategie sieht vor, in den Favelas von Rio feste Polizeiwachen zu installieren. So soll Präsenz gezeigt und die Sicherheit vor der Fußball-WM 2014 erhöht werden.