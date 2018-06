London (dpa) - Sie knallte den Schläger auf den Heiligen Rasen und schimpfte wie ein Rohrspatz: Der Siegeszug von Andrea Petkovic ist in Wimbledon jäh gestoppt worden. Deutschlands beste Tennisspielerin verlor gegen die russische Außenseiterin Xenia Perwak mit 4:6, 6:7 (2:7).

Petkovic musste bei ihrem Drittrunden-Debüt an der Church Road das bittere Aus hinnehmen. Es war der erste Rückschlag für die bisher so furios auftrumpfenden deutschen Fed-Cup-Damen. «Sie hat nicht frei aufgespielt. Sie hat zwar alles versucht, aber es hat leider nicht gereicht», sagte Fed-Cup-Kapitänin Barbara Rittner.

Dabei hatte sich Petkovic einen Tag nach Sabine Lisickis Sensationscoup über French-Open-Siegerin Li Na viel vorgenommen. Doch gegen die Nummer 89 der Tennis-Welt fand Petkovic fast nie ihren Rhythmus. Gleich ihr erstes Aufschlagsspiel gab sie gegen Perwak mit leichten Fehlern ab, diesem Rückstand lief die Hessin vergeblich hinterher. Beim Stand von 3:4 donnerte die Weltranglisten-13. ihr Racket wütend auf die Tennistasche, auch eine Toilettenpause nach dem ersten Satz half Petkovic gegen die Linkshänderin nichts.

Ihre Fehlerquote blieb hoch, am Ende standen 27 «Unforced Errors» zu Buche. Selbst ein Zwischenhoch von zwölf Punkten in Serie zum 5:4 im zweiten Durchgang gab Petkovic keine Sicherheit. Dies zeigte sich auch bei ihren beiden Satzbällen, als die Straßburg-Siegerin nicht konsequent genug agierte. Am Ende musste der Tiebreak entscheiden - und dort hatte Perwak nach 1:37 Stunden die besseren Nerven.

Für Petkovic bedeutet das Drittenrunden-Aus das schwächste Abschneiden bei den diesjährigen Grand-Slam-Turnieren. In Melbourne und Paris hatte die 23-Jährige jeweils das Viertelfinale erreicht. Nun vertreten nur noch ihre Fed-Cup-Kolleginnen Lisicki und Julia Görges das deutsche Tennis in Wimbledon. Die Bad Oldesloerin Görges trifft am Samstag auf die starke Slowakin Dominika Cibulkova, Himmelsstürmerin Lisicki auf die Weltranglisten-133. Misaki Doi.

Nach Lisickis Coup über Li Na sorgte Petkovic' Mixed-Partner Feliciano Lopez für die nächste große Überraschung des Turniers. Der Spanier bezwang den dreimaligen Wimbledon-Finalisten Andy Roddick aus den USA mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), 6:4. Zudem kam für die an Nummer zwei gesetzte russische Vorjahresfinalistin Vera Swonarewa das frühe Aus. Weiter sind dagegen die dänische Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki, die fünfmalige Turniersiegerin Venus Williams aus den USA und die Russin Maria Scharapowa, die ebenfalls schon in Wimbledon triumphierte.