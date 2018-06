Inhalt Seite 1 — Magath setzt Diego vor die Tür - Friedrich verletzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfsburg (dpa) - Das Kapitel Diego ist nach nur einem Jahr beim VfL Wolfsburg beendet. VfL-Trainer und -Manager Felix Magath hat bereits zum Vorbereitungsstart auf die neue Fußball-Saison knallhart durchgegriffen und den brasilianischen Arbeitsverweigerer vor die Tür gesetzt.

Bei der ersten Zusammenkunft des Bundesligisten nach der Sommerpause eröffnete Magath seinem Starspieler, dass Diego fortan keine Rolle mehr in Wolfsburg spielt. «In einem Gespräch haben wir festgestellt, dass eine weitere Zusammenarbeit schwierig wäre und dass es besser ist, sich zu trennen», sagte Magath.

Diego darf zwar am Sonntag mit ins Trainingslager nach Oeversee in Schleswig-Holstein fahren, künftig aber eben nur noch mittrainieren, bis er einen neuen Club gefunden hat. Zum ersten Testspiel beim Bezirksligisten TuS Neudorf-Platendorf in Gifhorn, das der VfL locker mit 6:0 (2:0) gewann, durfte Diego nicht mit.

«Ich habe mich in Wolfsburg immer sehr wohlgefühlt. Aber ich habe einen Fehler gemacht», sagte Diego, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison für einen Eklat gesorgt und die Mannschaft vor dem entscheidenden Spiel um den Klassenverbleib in Hoffenheim im Stich gelassen hatte.

Als Magath Diego eröffnet hatte, nicht in der Startformation zu stehen, hatte der Regisseur wutentbrannt das Mannschaftshotel verlassen und so Magath, Mitspieler und vor allem die Fans gegen sich aufgebracht. Für die Aktion bekam Diego bereits eine Geldstrafe im sechsstelligen Euro-Bereich und eine Abmahnung aufgebrummt.

Sollte der Brasilianer keinen Abnehmer finden, der bereit ist, einen Großteil der rund 15-Millionen-Euro-Ablöse zu bezahlen, die Wolfsburg im vergangenen Sommer an Juventus Turin überwies, droht dem eigenwilligen Mittelfeldspieler gar die Abschiebung in die viertklassige VfL-Reserve. «Nun geht es darum, sowohl für den Club als auch für mich die beste Lösung zu finden», sagte der Brasilianer.

Der erst im vergangenen Sommer vom damaligen Manager Dieter Hoeneß verpflichtete Diego hatte im Laufe der Saison immer wieder für Kopfschütteln gesorgt. Unter anderem beim 0:1 im Niedersachsen-Derby in Hannover hatte er mit einem Ego-Trip für Aufsehen gesorgt, als er sich der klaren Anweisung des damaligen VfL-Trainers Steve McClaren widersetzte und einen Elfmeter selbst ausführte - und verschoss.