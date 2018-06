Würzburg (dpa) - Dirk Nowitzki kommt nach Hause. 16 Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA besucht der Basketballstar am Dienstag seine Heimatstadt Würzburg und feiert gemeinsam mit seinen Fans den bisher größten Erfolg seiner Karriere.

Nowitzki wird sich im Wenzelsaal des Rathauses ins Goldene Buch der Stadt eintragen, geplant sind außerdem ein Autokorso und eine Fan-Party auf dem Residenzplatz der unterfränkischen Universitätsstadt.

Bereits am Dienstagmittag wird Nowitzki bei einer öffentlichen Pressekonferenz in der Würzburger Basketballhalle Fans und Medienvertretern Rede und Antwort stehen. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch seiner Heimatstadt soll der 33-jährige Nationalspieler in einem Autokorso durch die Innenstadt bis zum Residenzplatz fahren. Dort soll sich Nowitzki auf dem Balkon der Residenz zeigen. Bei der Open-Air-Party werden bis zu 12 000 Fans erwartet.

«Nowitzki hat in den vergangenen Jahren fantastische Leistungen gezeigt», sagte Würzburgs Oberbürgermeister Georg Rosenthal in einer Pressemitteilung. «Dirk selbst hat sich mit dieser spielerischen und auch mentalen Leistung einen Platz unter den größten Basketballern aller Zeiten erspielt.»

Nowitzki selbst weiß offenbar noch nicht, was ihn in seiner Heimat erwartet. «Dirk ahnt noch nicht so viel im Moment, seine Überraschung am Dienstag wird umso größer sein», sagte seine Schwester und Managerin Silke Nowitzki im Bayerischen Rundfunk.