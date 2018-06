Redwood Shores (dpa) - Oracle schwächelt in dem für viel Geld zugekauften Geschäft mit Firmenrechnern. Im vierten Geschäftsquartal (Ende Mai) ging der Absatz von Servern um 6 Prozent zurück. Einzig wegen eines gut laufenden Support-Geschäfts kam am Ende ein Nullwachstum in der Sparte heraus.

Dagegen konnte der SAP-Rivale bei seiner angestammten Software abermals prozentual zweistellig zulegen. Die Enttäuschung über das Hardware-Geschäft überwog jedoch und die Aktie fiel am Donnerstag nachbörslich um 4 Prozent. Insgesamt stieg der Umsatz vor allem dank des florierenden Geschäfts mit Software-Lizenzen um 13 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar (7,6 Mrd. Euro) und damit erstmals über die 10-Milliarden-Marke. Der Gewinn verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um 36 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Das Wachstum sei Oracle fast ohne Übernahmen gelungen, betonte Finanzchefin Safra Catz am Firmensitz im kalifornischen Redwood Shores.

Oracle hatte in den vergangenen Jahren Dutzende Milliarden Dollar

für Zukäufe ausgegeben, um den deutschen Rivalen SAP bei der

Unternehmenssoftware einzuholen. Dabei verleibte sich der Konzern so

bekannte Softwarefirmen wie Siebel oder PeopleSoft ein. Anfang

vergangenen Jahres schloss Oracle zudem den 7,4 Milliarden Dollar