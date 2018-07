Berlin (dpa) - Die Grünen-Spitze schwört die Parteibasis auf eine Zustimmung zum schwarz-gelben Atomausstieg ein - doch sie könnte Schiffbruch erleiden. Denn auch die Gegner machen Front. Sie fordern vor allem einen schnelleren Ausstieg. Vor dem Sonderparteitag in Berlin ringen die Grünen bis zur letzten Minute darum, welche Veränderungen an den Atom- und Energieplänen man von Kanzlerin Angela Merkel noch realistischerweise fordern kann. Schon am kommenden Donnerstag stimmt der Bundestag darüber ab.

