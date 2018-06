Aachen (dpa) - Unklare Lage am Aachener Klinikum: Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einem möglichen Geiselnehmer. Eine Polizeisprecherin sagte, ein Mann habe am Nachmittag einen Zettel bei der Finanzverwaltung des Klinikums abgegeben und darauf behauptet, eine Geisel in seiner Gewalt zu haben. Er habe Geld gefordert und gedroht, einen Sprengsatz zu zünden. Anschließend sei er weggegangen. Medien hatten berichtet, dass der Täter ein Kleinkind in seine Gewalt gebracht habe. Am Abend war die Polizei noch immer damit beschäftigt, das Klinikum zu durchsuchen.

