Leutkirch (dpa) - Der Zentralrat der Muslime hat vor einer Vorverurteilung von Muslimen gewarnt. Es wäre fatal, wenn die mehr als vier Millionen Muslime in Deutschland unter Generalverdacht gestellt würden, sagte der Ratsvorsitzende Aiman Mazyek der «Schwäbischen Zeitung» vor dem «Präventionsgipfel» in Berlin . Von den Moscheegemeinden und den muslimischen Religionsgemeinschaften gehe keine Gefahr aus. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich will heute mit Vertretern von Muslimen und Sicherheitsbehörden über Strategien gegen islamistische Gewalt beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.