Berlin (dpa) - Mit einer forschen Kampfansage fordert Bayerns Jungstar Thomas Müller bereits 42 Tage vor der neuen Bundesliga-Saison Titelverteidiger Borussia Dortmund heraus. «Wir werden Meister. Basta!», tönte der Torschützenkönig der Fußball-WM 2010 in der «Bild». Vor allem die gezielten Verstärkungen machen Müller trotz des enttäuschenden dritten Platzes in der letzten Saison so mutig. Neben der Verpflichtung von Nationaltorhüter Manuel Neuer haben die Münchner den brasilianischen Verteidiger Rafinha und Stürmer Nils Petersen von Energie Cottbus geholt.

