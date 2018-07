Berlin (dpa) - Bei den Gebühren fürs Geldabheben an Automaten fremder Banken besteht aus Sicht der Verbraucherzentralen weiter erheblicher Verbesserungsbedarf. Ein wettbewerbsfähiger Markt sei noch nicht entstanden, sagte Frank-Christian Pauli, Bankenreferent des Verbraucherzentrale Bundesverbands, der dpa in Berlin. Die Preise seien sicherlich ein Stück heruntergegangen. Abseits der Innenstädte gebe es aber vielfach kaum Möglichkeiten für Kunden, auf günstigere Automaten anderer Institute auszuweichen. Die eingeführte Anzeige des Preises direkt am Automaten sei teils nicht transparent genug.

