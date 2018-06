Offenbach (dpa) - Die erste Hitzewelle dieses Sommers rollt an. Für Sonntag sagen die Meteorologen einen Temperatursprung um 10 Grad auf Werte von 30 Grad und darüber an. Bis Dienstag soll es im Südwesten 34 Grad heiß werden, im Nordosten klettert das Quecksilber auf ebenfalls sommerliche 25 Grad. Mitte der Woche beendet eine Kaltfront mit heftigen Gewittern diese Phase. Danach bleiben die Temperaturen wieder unter der 30-Grad-Marke. Schuld seien einen Hoch und ein Tief, erläuterte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach.

