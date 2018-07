Inhalt Seite 1 — US-Wettbewerbshüter nehmen sich Google vor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mountain View (dpa) - Der Internet-Riese Google gerät immer stärker ins Visier der Kartellwächter. Jetzt nehmen die Wettbewerbshüter in den USA den Suchmaschinen-Primus unter die Lupe.

Offensichtlich gehen sie der Frage nach, ob der Konzern seine Vormachtstellung bei der Internet-Suche ausnutzt, um kleinere Rivalen zu unterdrücken. «Gestern haben wir eine Benachrichtigung der Handelsbehörde FTC erhalten, nach der sie eine Überprüfung unseres Geschäfts eingeleitet hat», gab der Internetkonzern am Freitag in seinem Firmenblog bekannt und kündigte an, mit der Behörde zusammenarbeiten.

«Es ist noch unklar, welches Anliegen die FTC genau hat», erklärte Google. Seit Monaten kursieren Medienberichte, wonach Googles Kerngeschäft mit der Internet-Suche im Mittelpunkt des Interesses der Wettbewerbshüter steht. Sollte die Untersuchung in einem Kartellverfahren münden, könnte es gefährlich werden. Denn in diesem Geschäft scheffelt Google bis heute den Großteil seiner Milliardengewinne. Der Konzern verkauft Anzeigen passend zu den Suchergebnissen - mögliche Auflagen könnten das Unternehmen also bares Geld kosten.

In den USA laufen mehr als 60 Prozent des Internet-Suchanfragen über Google, in einzelnen Teilen Europas sind es sogar 90 Prozent. In diesen Regionen ist Microsofts Suchmaschine Bing die einzig verbliebene relevante Konkurrenz. Die EU-Kommission hat deshalb bereits Ende vergangenen Jahres eine eigene Untersuchung eingeleitet, nachdem sich Rivalen über ihrer Ansicht nach unlautere Geschäftsmethoden beschwert hatten - darunter auch Microsoft.

Google versuchte in seinem Blog dann auch, die eigenen Verdienste um die Internet-Suche herauszustellen und wies die Vorwürfe abermals zurück. Googles Technik habe die Wirtschaft wachsen lassen und Arbeitsplätze geschaffen, führte das Unternehmen aus und erklärte gleichzeitig, niemand müsse auf Google zurückgreifen. «Jedermann steht es frei, Google zu nutzen - es gibt viele andere Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen.»

Fairsearch.org, ein Zusammenschluss von Google-Wettbewerbern wie Microsoft oder der Reiseanbieter Expedia, begrüßte den FTC-Vorstoß. Es gebe keinen Mangel an Beispielen für wettbewerbswidriges Verhalten, hieß es in einem Blogeintrag. Google lenke Nutzer zu eigenen Produkten, manipulieren Suchergebnisse, kaufe Konkurrenten auf und verhalte sich unfair Werbekunden und Partnern gegenüber, lauten die Vorwürfe der Gruppe.

Der heutige Kritiker Microsoft war in der Vergangenheit selbst mehrfach mit den Kartellwächtern aneinander geraten. In den USA schloss Microsoft vor zehn Jahren einen Vergleich mit den Behörden, die einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des PC-Betriebssystems Windows witterten. Microsoft musste sich unter anderem verpflichten, Software-Herstellern mehr Informationen für die Einbindung ihrer Programme in Windows zur Verfügung zu stellen. Erst im Mai endete die Kartellaufsicht. Bis dahin stand Microsoft unter staatlicher Beobachtung.