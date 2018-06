München (dpa) - Golfprofi Martin Kaymer kann seinen zweiten Titel bei der BMW International Open in München schon nach drei Runden abhaken.

«Ich müsste morgen schon eine extrem gute Runde spielen, um noch zu gewinnen. Ich wollte heute unbedingt drei oder vier unter Par spielen, das ist mir nicht gelungen», sagte der Weltranglisten-Dritte nach einer 72er Par-Runde vor 10 800 enttäuschten Zuschauern. Mit insgesamt 210 Schlägen (70+68+72) liegt er als 23. weit abschlagen hinter der Spitze.

Zwischen dem 26-Jährigen aus Mettman und dem britischen Spitzenreiter Mark Foster (202-68+68+66) liegen vor der Finalrunde am Sonntag acht Schläge. Fosters ärgste Rivalen um den Siegerscheck von 330 333 Euro sind der am Vortag führende Südafrikaner George Coetzee (204-67+67+70) und die schlaggleichen Sergio Garcia, Robert Coles, Retief Goosen und Pablo Larrazabal.

Auch Marcel Siem (208-69+68+71) macht sich keine größeren Hoffnungen mehr, nach Kaymer als zweiter Deutscher die 23. Auflage zu gewinnen. Mit 208 Schlägen (69+68+71) fiel der 30 Jahre alte Ratinger - am Vortag noch Neunter - auf den 16. Rang zurück. Er leistete sich mit vier Bogeys bei fünf Birdies zu viele Fehler, um den erhofften Sprung unter die Top Ten zu schaffen. «Da müsste schon alles perfekt in meine Richtung laufen», meinte Siem. «Nur 15. will ich nicht auf meinem Heimatplatz werden», lautet nun sein Ziel für Sonntag.

Vor drei Jahren hatte Kaymer als erster Deutscher das einzige Europa-Turnier auf deutschem Boden im Stechen am ersten Extra-Loch gewonnen. Diesmal lief es nicht so gut: Seine Pechsträhne begann mit einem Schlag ins Wasser zum Triple-Bogey am vierten Grün: An dem um 44 auf 397 Meter verlängerten Par 4 beförderte er den Ball mit dem zweiten Schlag übers Grün. Beim Chip landete die Kugel im Wasser: Strafschlag für Kaymer.

Der nächste Annäherungsversuch verfehlte erneut das Grün, ehe er den Ball so nahe an die Fahne legte, dass er mit dem siebten Schlag einlochte. Keiner der 156 Starter hatte dort zuvor solch ein schlechtes Ergebnis erzielt. «Ich weiß gar nicht, wann ich drei über Par für ein Loch benötigt habe», meinte Kaymer.