Berlin (dpa) - Die Grünen wollen den Ausstieg aus der Atomkraft im Grundgesetz verankern. Auf dem Sonderparteitag in Berlin stimmte die Mehrheit der rund 770 Delegierten am Samstag für eine Aufnahme der Atomgesetz-Novelle in die deutsche Verfassung. Die Schlussabstimmung stand am frühen Abend noch aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.