Arlington (dpa) - Dirk Nowitzki hat seine Teilnahme an der Basketball-EM weiter offen gelassen. Zunächst wolle er Ferien machen und von allem wegkommen.

«Es ging nonstop, seitdem wir gewonnen haben. Es war schwer, etwas Ruhe zu bekommen. Ich mache ein wenig Urlaub und lasse mir das durch den Kopf gehen. Dann schauen wir, wie das mit dem Lockout wird, das gehört dazu», sagte der deutsche NBA-Champion der Dallas Mavericks auch mit Blick auf den drohenden Arbeitskampf in der Nordamerika-Liga.

Der Würzburger, der am 28. Juni in seiner Heimatstadt geehrt wird, flog nach Angaben der Nachrichtenagentur AP am 25. Juni nach Hause. Zuvor unterhielt er die Baseball-Fans der Texas Rangers vor dem Heimspiel gegen die New York Mets. Dort demonstrierte der stürmisch gefeierte Nowitzki auf dem Baseball-Feld zunächst einen seiner Sprungwürfe im Rückwärtsfallen, dann führte er bekleidet mit einem blauen Rangers-Trikot mit dem kleineren Baseball den ersten Wurf der Partie aus.

Auf den Anblick der Meistertrophäe werden die Fans in Deutschland verzichten müssen. Mavericks-Besitzer Mark Cuban gebe sie nicht mehr her, erklärte Nowitzki. «Er schläft mit ihr, er nimmt sie überall mit hin», sagte der zum wertvollsten Spieler der Finalserie gekürte Star, der am Mittelfinger der linken Hand wegen einer Verletzung nach wie vor eine kleine Schiene trägt.