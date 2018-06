Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat die Grünen mit ihrem Konzept zum Atomausstieg in einen heftigen Konflikt getrieben: Gegner und Befürworter einer Zustimmung zu den Konsensplänen der Koalition lieferten sich auf dem Sonderparteitag in Berlin eine turbulente Redeschlacht. Beide Seiten erhielten lauten Applaus der Delegierten. Geschlossen riefen die Spitzenpolitiker von Partei und Fraktion die Basis den Parteitag zu einem Ja auf. Am Donnerstag wird im Bundestag abgestimmt.

