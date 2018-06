Kabul (dpa) - Blutiger Samstag in Afghanistan: Bei einem verheerenden Autobombenanschlag an einem Krankenhaus im Zentrum des Landes sind bis zu 35 Menschen getötet und mehr als 60 weitere verletzt worden. Der Attentäter war mit seinem mit Sprengstoff beladenen Wagen im Distrikt Asra ganz in die Nähe der Klinik gefahren, um seine Ladung in die Luft zu jagen. Das Krankenhaus wurde komplett zerstört, hieß es. Unter den Opfern seien viele Kinder und Frauen. Der afghanische Präsident Hamid Karsai verurteilte den Anschlag.

