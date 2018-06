München (dpa) - Unter dem zurückgekehrten Trainer Jupp Heynckes nimmt Fußball-Rekordmeister FC Bayern München am Montag die Vorbereitungen auf die neue Saison auf. Heynckes muss allerdings noch auf einige Stars verzichten.

Die Nationalspieler wie Kapitän Philipp Lahm, Mario Gomez oder Thomas Müller sowie Neuzugang Manuel Neuer haben längeren Urlaub bekommen und sind erst am 1. Juli wieder am Ball. Heynckes ist nach 1987 bis 1991 und 2009, als er Ende April Jürgen Klinsmann bis zum Saisonende ablöste, zum dritten Mal Trainer bei den Bayern.

Die Zaungäste auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße werden in jedem Fall auf ihre Kosten kommen. In dem Ex-Schalker Rafinha, der für 5,3 Millionen Euro vom FC Genua zum FC Bayern wechselte, und dem bisher für Energie Cottbus spielenden Zweitliga-Torjäger Nils Petersen sind zwei der drei bisher verpflichteten Spieler beim Saisonaufgalopp dabei. Beim Saisoneröffnungsfest am kommenden Samstag in der Allianz Arena soll die Mannschaft komplett sein.

Fast komplett neu ist das Trainerteam. Allein Hermann Gerland bleibt aus der vorigen Saison erhalten. Er steht künftig Chefcoach Heynckes zur Seite, der zudem Peter Hermann von Bayer Leverkusen als weiteren Assistenten mitgebracht hat. Als neuer Torwarttrainer tritt Toni Tapalovic seinen Dienst an.

Bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal am 1. August bei Eintracht Braunschweig hat Heynckes knapp sechs Wochen Zeit, um die Mannschaft auf Vordermann zu bringen. Vom 3. bis 9. Juli schlagen die Bayern ihr Trainingslager am Gardasee auf, zum Audi-Cup in München (26./27. Juli) kommt auch Champions-League-Gewinner FC Barcelona.