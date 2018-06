Offenbach (dpa) - Deutschland steht ein traumhafter Sommer bevor - glaubt man der Siebenschläfer-Regel. Danach soll das Wetter sieben Wochen so bleiben, wie es am 27. Juni ist. Und für diesen Tag, den Montag, erwarten die Meteorologen Werte bis 35 Grad und damit vielerorts den bislang heißesten Tag des Jahres.

Ursache ist ein Hoch, das extrem schwüle Luft aus den Subtropen nach Deutschland bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Ob die Bauernregel sich aber bestätigt und Fußballfans perfektes Public-Viewing-Wetter beschert, ist ungewiss: «Da geht es nur um Wahrscheinlichkeiten - sicher ist in der Meteorologie gar nichts», meinte ein DWD-Wetterforscher.

Wegen des schnellen Temperaturanstiegs warnt der DWD aber auch vor Kreislaufzusammenbrüchen. Der Wetterumschwung sei, «was die gesundheitlichen Folgen betrifft, schlimmer als jedes in Deutschland übliche Unwetter», hieß es. Belastend für wetterfühlige Menschen sind auch die erwarteten Nachttemperaturen: Vor allem in Städten kühlt es in den kommenden Tagen nicht ab. Dort erwarten die Meteorologen Tropennächte mit Werten von über 20 Grad.

Wettervorhersage