Nürnberg (dpa) - Dieter Hecking soll den 1. FC Nürnberg zu einer festen Adresse in der Fußball-Bundesliga machen. Beim Saisonauftakt in Nürnberg einigten sich der «Club» und sein Cheftrainer auf eine zunächst bis zum 30. Juni 2014 befristete Zusammenarbeit.

«Wir haben damit ein Zeichen gesetzt, dass wir mit Hecking die Nachwuchsarbeit fortsetzen», sagte FCN-Aufsichtsratschef Klaus Schramm, «er hat bewiesen, dass es möglich ist, in der Bundesliga mit jungen Leuten zu arbeiten.»

Bei jeweiliger Erstligazugehörigkeit des Vereins verlängert sich der Vertrag, der ursprünglich bis zum 30. Juni 2012 datiert war, um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2014, wie der «Club» mitteilte. «Wir schätzen die Qualitäten und Arbeitsweise von Dieter Hecking», betonte Sportvorstand Martin Bader, «und er trägt unsere Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung und Entwicklung des Vereines in vollem Maße mit.»

Hecking will dem FCN laut eigener Aussage «ein Gesicht geben» und den einstigen Fahrstuhlclub «langfristig in der Bundesliga halten». Der 46-Jährige, der seit dem 20. Dezember 2009 beim FCN das sportliche Kommando führt, sicherte dem Traditionsverein über die Relegation in der Saison 2009/10 den Klassenverbleib. In der vorigen Spielzeit verpassten die Nürnberger als Bundesliga-Sechster nur knapp die Teilnahme an der Europa League.

Die Personalplanungen für die neue Saison sind so gut wie abgeschlossen. Im Angriff tragen nach dem Abschied von Julian Schieber Tomas Pekhart (FK Jablonec) und Alexander Esswein (Dynamo Dresden) die Hoffnungen. Fürs Mittelfeld wurden nach dem Weggang von Mehmet Ekici und Ilkay Gündogan der Saarbrücker Manuel Zeitz und Markus Feulner aus Dortmund) geholt. Der Schweizer Innenverteidiger Timm Klose (FC Thun) soll Kapitän Andreas Wolf ersetzen, der wie Marek Mintal (Hansa Rostock) den «Club» verlassen hat.

«Der Kader steht im Großen und Ganzen», sagte Hecking und stellte klar, dass der von vielen Vereinen umworbene Abwehrspieler Dominic Maroh keine Freigabe erhalte. Am 27. Juni reisen Mannschaft und Trainerstab ins einwöchige Trainingslager ins österreichische Längenfeld. Mike Frantz wird wegen Rehabilitationsmaßnahmen in der 1200 Meter hoch gelegenen Tiroler Gemeinde fehlen.

Klose und sein Schweizer Teamkollege Nassim Ben Khalifa sowie Pekhart nehmen nach ihrem Einsatz bei der U21-Europameisterschaft in Dänemark erst in zwei Wochen die Saisonvorbereitung auf.