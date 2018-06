Inhalt Seite 1 — Käpt'n Vettel gewinnt Hafenrundfahrt von Valencia Seite 2 Auf einer Seite lesen

Valencia (dpa) - Formel-1-Käpt'n Sebastian Vettel steuert nach seinem lockeren Sieg bei der gemütlichen Hafenrundfahrt von Valencia ungefährdet seinem zweiten WM-Titel entgegen.

Der Titelverteidiger kontrollierte beim weitgehend spannungslosen Großen Preis von Europa am Mittelmeer vom Start weg das Geschehen und feierte seinen sechsten Saisonsieg. «Huhu, yes, fantastisch, boys», rief der Red-Bull-Pilot nach seiner Gala am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein über Boxenfunk. Später streckte er traditionell den rechten Zeigefinger in die Höhe und sagte: «Ich bin überglücklich. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.»

Ferrari-Pilot Fernando Alonso verpasste bei seinem Heimrennen vor 85 127 Zuschauern klar den erhofften Sieg und musste sich mit Rang zwei begnügen. Damit dürfte der zweifache Champion aus Spanien im Titelrennen keine Rolle mehr spielen. Auch der Gesamtzweite Jenson Button erlitt einen Rückschlag: Der Brite belegte beim achten Saisonlauf auf dem 5,419 Kilometer Valencia Street Circuit im McLaren-Mercedes nur den sechsten Platz.

Vettel führt nun nach acht von 19 Grand Prix mit 186 Punkten vor Button (109). Sein Teamkollege Mark Webber (109), der in Valencia Platz drei belegte, bleibt punktgleich wie der Brite Gesamtdritter. Selbst wenn der 23 Jahre alte Heppenheimer nun drei Nullrunden in Serie hinlegen würde und Webber oder Button die nächsten drei Grand Prix jeweils gewinnen würde, bliebe Vettel dank aktuell 77 Punkten Vorsprung Spitzenreiter. «Es ist noch eine lange Saison. Ich schaue nicht auf den Vorsprung», wiegelte er ab. «Wir müssen zwar nicht jedes Rennen auf Teufel komm raus gewinnen, aber auch das bleibt natürlich unser Ziel.»

Nach zuletzt zwei turbulenten und teilweise chaotischen Rennen in Monaco und Montreal verlief der achte Saisonlauf ohne große Zwischenfälle und Aufreger. Vettel trug mit seiner erdrückenden Dominanz entscheidend zu der Langeweile bei. «Das war kein Spaziergang. Ich hatte keine Langeweile», versicherte er zwar. Aber die Fakten belegten das Gegenteil.

Vettel demonstrierte mit der Wiederholung seines Vorjahreserfolges in Valencia zugleich, dass ihn der wegen eines Sekundenschlafs verschenkte Sieg vor zwei Wochen in Kanada nicht aus der Bahn geworfen hatte. «Ein tolles und vor allem intelligentes Rennen von Sebastian», schwärmte Red-Bull-Teamchef Christian Horner von seinem Star.

Während Vettel mit seinem zehnten Podestplatz in Serie auf dem Straßenkurs im Hafen von Valencia erneut für klare Verhältnisse gesorgt hatte, gab er in der Pressekonferenz ein Rätsel auf. «Zum Schluss viele Grüße in die Heimat. Da spielt eine Zahl, die Fünf, eine große Rolle», sagte er geheimnisvoll.