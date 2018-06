Gruppe A, in Berlin:

Deutschland - Kanada

Deutschland: 1 Angerer (1. FFC Frankfurt/32 Jahre/99 Länderspiele) - 10 Bresonik (FCR Duisburg/27/66), 5 Krahn (FCR Duisburg/25/67), 3 Bartusiak (1. FFC Frankfurt/28/42), 4 Peter (Turbine Potsdam/23/52) - 6 Laudehr (FCR Duisburg/24/42), 14 Kulig (Hamburger SV/21/25) - 18 Garefrekes (1. FFC Frankfurt/31/127), 9 Prinz (1. FFC Frankfurt/33/213), 7 Behringer (1. FFC Frankfurt/25/66) - 13 Okoyino da Mbabi (SC 07 Bad Neuenahr/22/56)

Kanada: 18 McLeod (Boca Raton magicJack/28/16) - 7 Wilkinson (Lillestrøm SK Kvinner/29/101), 2 Zurrer (FC Vancouver/23/46), 9 Chapman (Western New York Flash/28/26), 20 Nault (Ottawa Fury/29/44) - 6 Kyle (FC Vancouver/22/33), 13 Schmidt (Boca Raton magicJack/22/6), 8 Matheson (Lillestrøm SK Kvinner/27/123) - 14 Tancredi (FC Vancouver/29/17), 12 Sinclair (Western New York Flash/28/160), 16 Filigno (University New Jersey/20/40)

Schiedsrichterin: Melksham (Australien)