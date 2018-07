Inhalt Seite 1 — 2:1 gegen Kanada: Guter WM-Start für DFB-Frauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Erleichterung beim Titelverteidiger, Euphorie beim Publikum: Mit einem 2:1 (2:0)-Sieg gegen Kanada haben Deutschlands Fußball-Frauen bei der Heim-WM Kurs auf den Titel-Hattrick genommen und die tolle Stimmung im Gastgeberland weiter angeheizt.

Kerstin Garefrekes (10. Minute) und Celia Okoyino da Mbabi (42.) sorgten vor der europäischen Rekordkulisse von 73 680 Zuschauern im Berliner Olympiastadion für die Treffer des zweifachen Champions, der sich an die Spitze der Gruppe A setzte.

Mit einem Freistoßtor verkürzte Christine Sinclair (82.) für Kanada und fügte der DFB-Elf damit das erste WM-Gegentor seit 679 Minuten zu. Danach wäre es fast noch einmal eng geworden. Im zweiten Vorrundenspiel trifft die DFB-Elf am Donnerstag (20.45 Uhr) in Frankfurt auf Afrika-Meister Nigeria, der zum Turnierstart in Sinsheim mit 0:1 gegen Frankreich verlor.

«In der 2. Halbzeit haben wir vergessen, das Tor zu machen. Dann wird es halt noch einmal gefährlich, wenn kurz vor Schluss das 2:1 fällt», bilanzierte Bundestrainerin Silvia Neid. Sie war nicht rundum zufrieden: «Am Ende hätte es auch 2:2 ausgehen können. Deshalb bin ich erstmal froh, dass wir noch gewonnen haben. Es war ein verrücktes Spiel.»

Allen voran Garefrekes «sündigte» bei den Torchancen und verpasste völlig freistehend in der 66. Minute die mögliche Vorentscheidung. «Da habe ich eine tausendprozentige Chance vergeigt, das ist kein schönes Gefühl. Sowas kann auch mal nach hinten losgehen», sagte die Frankfurterin, die wegen ihrer überragenden Leistung dennoch zur Spielerin des Spiels gekürt wurde.

«Der Auftakt in ein großes Turnier ist bekanntlich nicht immer leicht und deshalb bin ich sehr froh, dass unserer Mannschaft ein solch guter Start in die WM gelungen ist», betonte DFB-Präsident Theo Zwanziger.

Vor einem erwartungsvollen Publikum, darunter Bundespräsident Christian Wulff und Kanzlerin Angela Merkel, bot das DFB-Team gegen den Weltranglisten-Sechsten eine über weite Strecken überzeugende Vorstellung, verpasste aber einen höheren Erfolg. «Der Sieg der deutschen Mannschaft ist das i-Tüpfelchen auf diesen Tag. Ich bin ganz sicher, dass sich nun der Funke der Begeisterung in allen Stadien entzündet und über die Spielorte ins ganze Land getragen wird», freute sich OK-Chefin Steffi Jones. Neid machte dem Publikum ein großes Kompliment: «Die Stimmung war fantastisch und hat meine Erwartungen übertroffen.»