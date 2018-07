London (dpa) - Überraschung gelungen: James-Bond-Darsteller Daniel Craig (43) und Schauspielerin Rachel Weisz (41) haben geheiratet. Ein Sprecher von Craig bestätigte am Sonntag in London die Hochzeit, wollte aber keine weiteren Details nennen.

Die beiden Briten sollen sich Medienberichten zufolge am vergangenen Mittwoch in New York das Jawort gegeben haben. An der Zeremonie sollen nur wenige Freunde sowie Craigs Tochter Ella und Weizs Sohn Henry teilgenommen haben.

Die Nachricht kam völlig überraschend, denn bislang hatte das Paar es geschafft, keine große Aufmerksamkeit auf seine Beziehung zu lenken. Die zwei sollen sich bei Dreharbeiten zum Horrorfilm «Dream House» nähergekommen und erst seit Ende 2010 zusammen sein. Am Weihnachtsabend hatten Paparazzi sie bei einem romantischen Winterspaziergang entdeckt und abgelichtet.

Weisz hatte sich erst kurz zuvor von ihrem langjährigen Lebensgefährten Darren Aronofsky getrennt, dem Regisseur des Erfolgsdramas «Black Swan». Die beiden haben einen fünf Jahre alten Sohn. Die Schauspielerin hat unter anderem einen Oscar als beste Nebendarstellerin für «Der ewige Gärtner» (2005) bekommen.

Craig ist vor allem als Darsteller des legendären Geheimagenten 007 bekannt. Er war rund acht Jahre mit der deutschen Schauspielerin Heike Makatsch liiert, bevor sie sich 2004 trennten. Gerüchten zufolge soll Craig mit seiner Langzeit-Partnerin, der US-amerikanischen Filmproduzentin Satsuki Mitchell, Schluss gemacht haben, nachdem Weisz sich getrennt hatte. Craig war bereits einmal verheiratet und hat eine Tochter im Teenager-Alter.