Suhl (dpa) - Die tot in einem Wald bei Zella-Mehlis in Thüringen entdeckte Mary-Jane ist getötet worden. Das teilte die Polizei Suhl mit. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Leiche war gestern früh von Wanderern in einem Bachlauf gefunden worden. Das Kind war seit Freitag verschwunden. Die Polizei hatte zunächst auch einen Unfall nicht ausgeschlossen.

