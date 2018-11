London (dpa) - James-Bond-Darsteller Daniel Craig und Schauspielerin Rachel Weisz haben überraschend geheiratet. Das bestätigte ein Sprecher von Craig, nannte aber keine Einzelheiten. Die beiden Briten sollen sich Medienberichten zufolge am vergangenen Mittwoch in New York das Jawort gegeben haben. An der Zeremonie sollen nur wenige Freunde sowie Craigs Tochter Ella und Weizs Sohn Henry teilgenommen haben. Craig war rund acht Jahre mit der deutschen Schauspielerin Heike Makatsch liiert, 2004 trennten sie sich.

