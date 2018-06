Hamburg (dpa) - Bundespolizei und Staatsanwaltschaft haben in Norddeutschland einen Schleuser-Ring zerschlagen. Drei Männer im Alter zwischen 34 und 45 Jahren wurden in Hamburg und Hannover festgenommen, teilte die Bundespolizei mit. Insgesamt acht Männer stehen im Verdacht, Menschen aus der Türkei eingeschleust und in Deutschland ausgebeutet zu haben. In zwölf Gebäuden in Hamburg, Hannover, Berlin und Gütersloh stellten die Ermittler zeitgleich Beweismittel sicher. Die Bande soll auch in Drogengeschäfte und Urkundenfälschung verstrickt sein.

