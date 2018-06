Berlin (dpa) - Mit einem 2:1-Sieg gegen Kanada haben Deutschlands Fußball-Frauen bei der Heim-Weltmeisterschaft einen guten Start hingelegt. Das Deutsche Team steht damit nun an der Spitze der Gruppe A. Vor einem erwartungsvollen Publikum, darunter Bundespräsident Christian Wulff und Kanzlerin Angela Merkel, bot das DFB-Team eine überzeugende Vorstellung. Im zweiten Vorrundenspiel treffen die deutschen Fußball-Frauen am Donnerstag auf Nigeria. Der Afrika-Meister hatte zum Turnierstart heute in Sinsheim mit 0:1 gegen Frankreich verloren.

