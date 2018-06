New York (dpa) - Animierte Autos haben am Wochenende das Rennen an die Spitze der US-Kinocharts gewonnen. Der Animationsfilm «Cars 2» aus den Disney-Pixar-Studios spielte in den ersten Tagen trotz gemischter Kritik umgerechnet fast 48 Millionen Euro ein. Das berichtet der «Hollywood Reporter». Damit hatte die 3D-Fortsetzung des erfolgreichen Films mit den sprechenden Autos von 2006 den viertbesten Start dieses Jahres an den US-Kinokassen.

