Valencia (dpa) - Entnervt, entzaubert, am Ende: Die Verfolger streichen nach der Hafen-Show von Käpt'n Vettel die Segel.

«Wenn jemand denkt, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen können, wenn wir acht Zehntel dahinter liegen, liegt es vielleicht daran, dass er die Formel 1 nicht versteht», meinte Ferrari-Star Fernando Alonso. Der zweimalige Weltmeister hat nach Sebastian Vettels sechstem Saisonsieg satte 99 Punkte Rückstand.

«Die Red Bulls sind meilenweit davon», räumte Jenson Button ein. Der McLaren-Pilot hat als WM-Zweiter bereits 77 Punkten weniger als der Deutsche. «Es ist alles Deins, Vettel», titelte das Briten-Blatt «The Sun» bereits. «Wir sind aber einfach nicht schnell genug, um zu gewinnen», räumte Teamkollege Lewis Hamilton ein, der als WM-Vierter schon 89 Zähler Rückstand aufweist.

Satt ist der Heppenheimer aber noch lange nicht: «Wir müssen einfach so weitermachen und hungrig bleiben, wir müssen weiterhin Rennen gewinnen und besser werden wollen», kündigte Vettel an. Nach seinem lockeren Sieg bei der Hafenrundfahrt hatte sich der 23-Jährige einen gemütlichen Feierabend in Valencia genehmigt und war erst am nächsten Tag mit dem Flieger nach England gedüst.

Die Art und Weise, wie Vettel mit seinem Red Bull beim Großen Preis von Europa am Mittelmeer zu seinem 16. Sieg cruiste, verblüffte sogar sein eigenes Team. «Er wollte unbedingt ein perfektes Wochenende abliefern und hat genau das geschafft», meinte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. «Er hat nach Montreal zurückgeschlagen. Er schafft es immer wieder, uns zu überraschen.»

Vettel weiß, dass er nicht mehr jedes der noch elf ausstehenden Rennen gewinnen muss. Doch er ist mehr als auf den Geschmack gekommen. «Das wird nie langweilig.» Da könne man sportübergreifend schauen. «Da gibt es genug, denen das nie auf den Keks geht. Um Gottes Willen», meinte Vettel und manch einer dürfte angesichts der Dominanz denken: «Um Vettels Willen.»

Nichts war mehr vom Frust nach dem verschenkten Sieg in der letzten Runde in Kanada zu spüren. Und auch das «Tohuwabohu» um das Zwischengas und dessen komplettes Verbot vom Großen Preis von Großbritannien an perlte am Formel-1-Juwel ab. Für die meisten ist es ohnehin nur noch eine Frage der Zeit, wann Vettel sich in diesem Jahr in die Gilde der zweimaligen Titelträger einreihen kann - nur Kumpel Michael Schumacher (7) und Alonso (2) haben von den aktuellen Piloten mehr als einmal die WM gewonnen.