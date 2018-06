FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Montag deutlich von anfänglichen Verlusten erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde im Mittagshandel mit 1,4202 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel in Frankfurt war der Euro noch zeitweise bis auf 1,4103 Dollar gefallen, nachdem er zuvor im asiatischen Handel noch über der Marke von 1,42 US-Dollar notiert hatte.

Händler machten weiterhin die schwelende Griechenlandkrise für die hohe Unsicherheit am Devisenmarkt verantwortlich. Am Mittwoch soll das griechische Parlament über ein neues Spar- und Reformpaket abstimmen. Deutschland rechnet mit einer Zustimmung des griechischen Parlaments für das umstrittene Paket. Das sagte Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen. Eine Verweigerung der Zustimmung könnte laut Beobachtern zu schweren Verwerfungen an den Finanzmärkten führen.