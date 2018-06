Berlin (dpa) - Deutschlands Fußball-Männer haben eine ernsthafte Konkurrenz bekommen. Den Sieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zum WM-Start am Sonntag gegen Kanada (2:1) verfolgten ab 17.40 Uhr in der ARD 14,09 Millionen Zuschauer.

Dies entspricht einem Marktanteil von 58,0 Prozent, wie die GfK-Fernsehforschung in Nürnberg ermittelte - Rekord für den Frauenfußball. Die bisherige Höchstmarke hielt das Frauen-WM-Finale gegen Schweden vor acht Jahren, das inklusive Verlängerung 10,48 Millionen Zuschauer einschalteten.

Die Herren erreichten in der Europameisterschafts-Qualifikation zuletzt Werte um die zehn Millionen Zuschauer. Zu Beginn großer Turniere liegt die Zuschauerbeteiligung in der Regel allerdings noch etwas höher als am Sonntag bei den Damen. Auch die Übertragung des ersten Spiels zwischen Frankreich und Nigeria (1:0) lief ordentlich: Ab 14.45 Uhr waren - auch in der ARD - 3,21 Millionen Fans (19,9 Prozent) dabei. In diesem Fall musste sich der Fußball dem Formel-1-Rennen in Valencia geschlagen geben. Sebastian Vettels Sieg interessierte auf RTL 6,35 Millionen Menschen (38,3 Prozent).

Für die ARD setzte sich der Höhenflug nach dem WM-Auftakt fort. Die «Tagesschau» verbuchte um 20 Uhr 13,11 Millionen Zuschauer (45,3 Prozent). Der neue «Polizeiruf 110» (Titel: «Die verlorene Tochter») mit Maria Simon als neue Kommissarin in Brandenburg erreichte 8,22 Millionen Zuschauer (26,5 Prozent) und damit glatt «Tatort»-Niveau. Die ARD holte mit Sport und Krimi einen Gesamttagesmarktanteil von 23,6 Prozent.

Am Abend landete das Inga-Lindström-Melodram «Sommer in Norrsunda», eine Wiederholung, im ZDF mit 4,68 Millionen Zuschauern (15,1 Prozent) auf dem zweiten Platz. Der ProSieben-Comicactionfilm «Der unglaubliche Hulk» verzeichnete 3,02 Millionen Zuschauer (10,0 Prozent), die Sat.1-Krimiserie «Navy CIS» 2,71 Millionen (8,9 Prozent), die RTL-Gaunerkomödie «Mad Money» 2,62 Millionen (8,6 Prozent), die Vox-Reihe «Das perfekte Promi Dinner» 1,57 Millionen (5,3 Prozent), die Kabel-eins-Reihe «Abenteuer Leben XXL» 1,09 Millionen (3,6 Prozent) und das RTL-II-Drama «Gegen jede Regel» 0,81 Millionen (2,7 Prozent).

Rekord auch für ZDF-Talker Peter Hahne: Um 13 Uhr schalteten 2,24 Millionen Zuschauer (16,5 Prozent) sein Gespräch mit dem querschnittgelähmten «Wetten, dass..?»-Kandidaten Samuel Koch ein.

In der Jahreswertung 2011 liegt der Vorjahressieger und Marktführer RTL weiter vorn: Der Kölner Privatsender rangiert mit 14,2 Prozent vor den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD (12,8) und ZDF (12,4). Die Privatsender Sat.1 (10,0), ProSieben (6,1) und Vox (5,5) folgen mit etwas mehr Abstand. Dahinter liegen Kabel eins (3,8), RTL II (3,5) und Super RTL (2,2). In der jüngeren Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) führt RTL mit großem Vorsprung (19,0 Prozent) vor ProSieben (11,5), Sat.1 (10,6) und Vox (7,5 Prozent).