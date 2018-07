Queretaro (dpa) - Sie schießen die meisten und schönsten Tore, begeistern die Fans mit attraktivem Fußball und ziehen mit der besten Bilanz aller Teams ins Achtelfinale ein: Doch von einer Favoritenrolle des deutschen Teams will Trainer Steffen Freund bei der U 17-WM nichts wissen.

«Wir denken von Spiel zu Spiel. Titelfavoriten sind für mich nach wie vor Brasilien und Gastgeber Mexiko», sagte Freund nach dem 2:0-Erfolg gegen Panama zum Abschluss der Vorrunde.

«Es war sehr wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in die nächste Runde zu gehen», befand Freund nach dem Erfolg über den WM-Debütanten aus Mittelamerika. Dabei genoss der Coach nicht nur den Sieg, sondern auch die sehenswerten Tore seines Teams. Erst traf Okan Aydin (10. Minute) mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern, dann erzielte Mitchell Weiser (40.) mit einem technisch perfekten Volleyschuss den zweiten Treffer. Allerdings sah der Leverkusener Aydin in der Schlussphase die Rote Karte und fehlt im Achtelfinale gegen die USA am Donnerstag.

Gegen die Amerikaner wird das DFB-Team sicherlich mehr gefordert als in der Vorrunde. «Ich habe das Spiel der USA gegen Neuseeland verfolgt. Im Spiel nach vorn ist es eine sehr gut organisierte Mannschaft», meinte Freund, der mit seinem Team durch den Gruppensieg in Queretaro bleiben und weiterhin auf die Unterstützung der zahlreichen Zuschauer hoffen kann. Die Partie gegen Panama sahen 28 500 Besucher im Estadio Corregidora.

Sollten die deutschen Junioren das Achtelfinale überstehen, geht es im Viertelfinale gegen England oder Argentinien, im Halbfinale könnte es zum Duell mit Gastgeber Mexiko oder Frankreich kommen. Bislang ist die DFB-Auswahl mit den Bedingungen im mexikanischen Hochland bei Temperaturen um 30 Grad in 1800 Metern Höhe bestens zurecht gekommen. Andere europäische Teams wie Europameister Niederlande oder Tschechien hatten größere Probleme und sind bereits ausgeschieden.