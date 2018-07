Valencia (dpa) - 8 Rennen, 6 Siege, zwei 2. Plätze - wenn das so weitergeht, muss Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel in diesem Jahr nicht bis zum letzten Rennen um den WM-Titel in der Formel 1 zittern. Die Bilanz des 70-maligen Grand-Prix-Starters kurz vor Saisonhalbzeit ruft die Rechner auf den Plan.

Wann könnte Vettel im Idealfall seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 perfekt machen?

Wenn er die kommenden vier Rennen gewinnt und die Verfolger mehr oder weniger leer ausgehen, stünde er nach dem 12. WM-Lauf in Spa-Francorchamps als Weltmeister fest. Vettel würde seinen Vorsprung von nun 77 auf 177 ausbauen durch die 100 Punkte für vier Siege. Bei noch sieben ausstehenden Rennen und maximal 175 zu holenden Punkten, wäre er nicht mehr einholbar. Vier Siege von Vettel sind zwar denkbar, vier Nuller seiner Rivalen indes äußerst unwahrscheinlich.

Wann könnte Vettel den Titel einfahren, wenn es im Schnitt so weiterläuft wie in den bisherigen acht Rennen?

Vettel führt nach acht Rennen mit 77 Punkten Vorsprung. Das entspricht einem durchschnittlichen Plus von 9,625 Punkten auf die nächsten Verfolger pro Grand Prix. Führt man diese Rechnung weiter, wäre Vettel nach dem Rennen in Singapur, dem WM-Lauf Nummer 14, nicht mehr abzufangen. Er läge dann umgerechnet 134,75 Punkten vor seinem nächsten Verfolger. Bei dann noch fünf ausstehenden Rennen mit maximal 125 Punkten wäre Vettel nicht mehr einzuholen.