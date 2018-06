Berlin (dpa) - Die ersten Regierungskonsultationen mit China sollen der deutschen Wirtschaft Milliardenaufträge bringen. Darunter sind nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa Großprojekte von Airbus, Daimler, Volkswagen und BASF. Bundeskanzlerin Angela Merkel werde auch die Menschenrechtslage in China ansprechen, versicherten ranghohe deutsche Diplomaten in Berlin. Allerdings werde sie dies voraussichtlich nicht öffentlich machen. Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao und 13 seiner Minister werden am Abend in Berlin erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.