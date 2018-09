Wolfsburg (dpa) - Mitfavorit England hat seinen Start in die Frauen-WM verpatzt. Die Fußballerinnen von der Insel mussten sich in Wolfsburg mit einem 1:1 gegen Mexiko begnügen. Im ersten Spiel der Gruppe B hatte Japan mit etwas Mühe Außenseiter Neuseeland in Bochum mit 2:1 bezwungen.

