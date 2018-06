Zella-Mehlis (dpa) - Weiße Rosen und Hunderte von Lichtern: In der Magdalenenkirche von Zella-Mehlis haben am Abend mehrere hundert Kinder und Erwachsene mit einem Trauergottesdienst der getöteten Mary-Jane gedacht. Kultusminister Christoph Matschie sprach von einem «unfassbaren» Verbrechen. Das Mädchen war am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause zurückgekehrt. Wanderer hatten am Samstag die Leiche der Siebenjährigen in einem Bach unweit ihres Wohnhauses gefunden. Die Polizei sucht mit 100 Beamten nach dem Mörder des Mädchens.

