Berlin (dpa) - Beim Billigflieger Easyjet stehen die Zeichen auf Streik - und das mitten in den Sommerferien. Die in Deutschland beschäftigten Piloten und Flugbegleiter wollen die Arbeit niederlegen, wenn sie keinen Tarifvertrag bekommen. In einer Urabstimmung sprach sich die Mehrheit von ihnen für den Arbeitskampf aus. Fluggäste der britischen Gesellschaft müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Sollte es zu einem Streik kommen, will Easyjet seinen Passagieren alle Flugplanänderungen von sich aus per E-Mail und SMS mitteilen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.