Zella-Mehlis (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod der siebenjährigen Mary-Jane aus Zella-Mehlis in Thüringen sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Dazu sei eine Sonderkommission gebildet worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine wichtige Rolle bei der Suche spiele der rote Ranzen der Schülerin, der bisher noch nicht gefunden worden sei. Berichte über eine Reifenspur wollte die Polizei bisher nicht bestätigen. Die Leiche der Siebenjährigen war am Samstag von Wanderern in einem Bach in der Nähe ihres Wohnhauses gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.