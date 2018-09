Berlin (dpa) - Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao kommt heute mit einem Großteil seines Kabinetts nach Deutschland. Kanzlerin Angela Merkel empfängt ihn in kleinem Kreis in einer Villa am Wannsee. Morgen treffen sich die Kabinette der beiden Regierungschefs zu den ersten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Beide Länder messen diesem Austausch hohe Bedeutung zu. Zur Sprache kommen dürfte der vor kurzem freigelassenen chinesischen Künstler und Regimekritiker Ai Weiwei. Es wird erwartet, dass sich Deutschland für ihn einsetzen wird.

