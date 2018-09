Berlin (dpa) - Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao kommt heute mit einem Großteil seines Kabinetts nach Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel empfängt ihn am Abend in kleinem Kreis in der Liebermann-Villa am Wannsee. Diskussionsstoff dürfte vor allem der Umgang mit Menschenrechten in China bieten. Nach der Freilassung des chinesischen Künstlers und Aktivisten Ai Weiwei war ein weiterer prominenter Bürgerrechtler auf freien Fuß gekommen. Nach einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe ist Hu Jia wieder bei seiner Familie.

