Kabul (dpa) - Bei Anschlägen in der südostafghanischen Provinz Ghasni sind mindestens sieben Zivilisten getötet worden, darunter zwei Kinder. Das Innenministerium in Kabul teilte mit, die beiden Kinder seien mit zwei Erwachsenen ums Leben gekommen, als eine Sprengfalle unter einem Auto explodierte. Eine zweite Bombe habe ebenfalls ein Fahrzeug getroffen und drei Zivilisten das Leben gekostet. Erst am Samstag waren bei einem Selbstmordanschlag auf ein Krankenhaus in der Provinz Logar bis zu 35 Zivilisten getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.