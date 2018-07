Berlin (dpa) - Die CDU bekommt aus den Länder Rückendeckung für ihr neues Schulkonzept. Die Vorschläge der Bundes-CDU gingen absolut in die richtige Richtung, sagte der niedersächsische Ministerpräsident McAllister. Der nordrhein-westfälische Landeschef Röttgen fügte hinzu, das Konzept diene dazu, dass angesichts sinkender Schülerzahlen ein ortsnahes Angebot aufrechterhalten werden könne. Der CDU-Vorstand will Haupt- und Realschule zu einer Oberschule zusammenfassen. In NRW soll es aber weiter Hauptschulen geben.

