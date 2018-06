Paris (dpa) - Während Deutschland den Ausstieg plant, will Frankreich eine Milliarde Euro in die Atomindustrie investieren. Damit solle die Entwicklung von Atomreaktoren der vierten Generation finanziert werden, sagte Präsident Sarkozy. Zudem solle die Sicherheit der Reaktoren verbessert werden, fügte er hinzu. Gleichzeitig will Sarkozy aber auch in erneuerbare Energien investieren. 1,3 Milliarden Euro sollen unter anderem in die Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen fließen.

