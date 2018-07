Berlin (dpa) - Ungeachtet massiver Kritik auch der CDU-Ministerpräsidenten hält die Bundesregierung an dem Vorhaben einer Steuerentlastung fest. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Ziel sei es, kleine und mittlere Einkommen steuerlich zu entlasten. Das solle in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Noch lägen allerdings keine konkreten Pläne auf dem Tisch. Mehrere CDU-Ministerpräsidenten hatten am Vormittag ihre Kritik an einer Steuerentlastung erneuert und gesagt, dass sie sich dagegen sperren werden.

